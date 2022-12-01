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Безработного жителя Тюмени задержали с метилэфедроном

Происшествия, 14:16 18 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину с метилэфедроном задержала полиция в Тюмени на ул. 50 лет ВЛКСМ. Как сообщает УМВД по Тюменской области, общая масса наркотика составила более двух граммов.

Во время патрулирования сотрудники отдельного батальона увидели мужчину, который что-то искал в снегу, подсвечивая себе фонариком телефона. Полицейские подошли к нему в момент, когда он поднял с земли сверток и положил в карман. Тюменец признался правоохранителям, что искал запрещенные вещества. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком "N-метилэфедроном", общей массой более двух граммов. По словам безработного мужчины 1990 года, "синтетику" он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# наркотики , уголовное дело

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