Владимир Якушев, Никита Стасишин и Александр Моор осмотрели первый дом в ЖК "Плеханово"
Эффективность инфраструктурных облигаций оценили представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и губернатор Тюменской области Александр Моор на примере первого в России жилого дома, построенного в Тюмени с использованием этого механизма.
436-квартирный дом "Сибирский" входит в состав ЖК "Домашний", который возводит в микрорайоне Плеханово областной столицы группа компаний "Страна Девелопмент". Для его строительства тюменская компания одной из первых в России получила инфраструктурный займ в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. Суть механизма в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку 3-4 процента.
Через механизм инфраструктурных облигаций институт развития ДОМ.РФ предоставил застройщику 661,1 миллиона рублей. Обязательное условие предоставления займа – создание инфраструктурного объекта. Компания "Страна" получила целевой займ на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций составит более 4 км.
ЖК "Домашний" включает 24 дома высотой от 4 до 16 этажей, в которых спроектировано более 8 тыс. 500 квартир общей жилой площадью свыше 380 тыс. кв. метров. Также проект микрорайона включает четыре паркинга и большой пешеходный бульвар. Общая площадь участка – 51 га. Полностью завершить строительство жилого комплекса застройщик планирует в 2026 году.
"Это первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая квартира оснащена системой "умный дом", все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью специально созданного мобильного приложения", – сообщил президент группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.
По мнению Владимира Якушева, формирование в регионах инфраструктуры нового уровня - важнейшее условие для развития всей страны. Эту задачу успешно решает инфраструктурное меню правительства РФ, основные элементы которого - бюджетные кредиты и облигации ДОМ.РФ.
"С этими инструментами в городах и на сельских территориях строятся важные для людей социальные и транспортные объекты, в том числе для нового жилья. Уральский федеральный округ в этом направлении среди лидеров. Важно, что участки под жилищную застройку обеспечиваются качественно подготовленными федеральными участками и стабильным финансированием крупнейших банков", - отметил полпред президента России.
Механизм инфраструктурных облигаций уже используют более тридцати регионов России, сообщил Никита Стасишин. "Это длинные и недорогие деньги, которые дают возможность качественно реализовывать проекты, подобные тюменскому", – подчеркнул он.
Заместитель министра отметил высокий уровень благоустройства дворовой территории нового дома. Рядом с детской площадкой расположены уютные беседки, в которых можно отдыхать круглый год, поскольку они оборудованы инфракрасными обогревателями. Добавляют комфорта розетки для зарядки гаджетов.
Для реализации проекта правительством Тюменской области предоставлена государственная гарантия обеспечения исполнения обязательств по погашению займа, рассказал Александр Моор.
"Мы всегда внимательно относимся к тому, чтобы строящееся жилье было обеспечено объектами социальной инфраструктуры. Если говорить относительно данного района, то в прошлом году здесь введены в эксплуатацию два детских сада – на 280 мест и на 260 мест. Сейчас строится и к следующему учебному году будет готова школа на 1 тысячу 500 мест", – сообщил глава региона.
В новой школе будет большая уличная физкультурно-оздоровительная зона с хоккейным кортом, мини-футбольным полем и спортивным комплексом ГТО для детей и взрослых, отметил Александр Моор. Пользоваться школьными спортплощадками смогут все жильцы близлежащих домов. Кроме того, в ближайшей перспективе – проектирование на участке, смежном со строящейся школой, еще одного детского сада на 560 мест.
Евгений Бабенко