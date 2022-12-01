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Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником

Губернатор, 08:56 20 декабря 2022

Специалисты органов безопасности по призванию выбрали профессию защищать Родину. Их служба всегда сопряжена с высокой ответственностью и нагрузкой, зачастую связана с риском для жизни, требует постоянной самоотдачи и твердости характера.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области.

Ход истории и современные вызовы ставят новые непростые задачи, активизируют работу на опережение и оперативный поиск эффективных решений в самых сложных ситуациях.

"Особые слова признательности ветеранам ведомства. Традиции, заложенные вами, и ваш богатый опыт востребованы действующими сотрудниками. Желаю всем вам и в дальнейшем надежно стоять на страже интересов страны, успешно решать стоящие перед вами задачи на благо Тюменской области и России! Здоровья и благополучия, верных товарищей, поддержки родных и близких!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , РУФСБ России по Тюменской области

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