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В Тюменской области 63 предпринимателя получили возмещение по договору лизинга в 2022 году

Экономика, 16:53 19 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

63 предпринимателя Тюменской области получили возмещение первоначального взноса по договору лизинга с начала 2022 года. Общая сумма поддержки составила более 111 млн рублей.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте инвестиционной политики, господдержки предпринимательства, за год прошло две комиссии по выбору претендентов в рамках 99 постановления правительства Тюменской области "Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства". 63 предпринимателя получили поддержку.

По 181 постановлению регионального правительства восемь субъектов МСП получили 222 млн рублей, еще пять заявок на 98 млн рублей находятся на рассмотрении.

Промышленным предприятиям области возместили 89 млн рублей, еще 45 млн рублей находятся в работе.

Правительство РФ в 2023 году направит более 1,1 млрд рублей на поддержку программы льготного лизинга для МСП. Для поддержки малых и средних предприятий продлено снижение ставок лизинговых платежей. Они составят не более 6% годовых на оборудование российского производства и не превысят 8%, если оно сделано за рубежом, сообщает пресс-служба кабмина.

Анжела Лебедева

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# лизинг , поддержка , предприниматели

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