  • 20 декабря 202220.12.2022вторник
  • USD66,3474
    EUR70,6196
  • В Тюмени -2..-4 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 11 тысяч многодетных семей Тюменской области улучшили жилищные условия

Экономика, 17:48 19 декабря 2022

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

401 тыс. 260 рублей составит размер среднего по области удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для ИЖС для семьи с тремя детьми с 1 января 2023 года, доплата за четвертого и каждого последующего ребенка будет 80 тыс. 252 рубля.

Размер выплаты равен усредненной кадастровой стоимости участка в 10 соток в Тюменской области — сейчас это 386 тыс. 350 рублей для семей с тремя детьми. За каждого ребенка после третьего выплачивается еще по 77 тыс. 270 рублей.

За все время действия программы о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, целевую выплату вместо земли выбрали 437 семей. 10 тыс. 729 семьям предоставлены земельные участки.

"На 1 декабря 2022 года земельными участками и выплатами обеспечены 83 % многодетных семей, принятых на учёт, - сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области. - Более одиннадцати тысяч многодетных семей улучшили жилищные условия".

Среди основных условий получения поддержки: воспитание в семье не меньше троих детей до 18 лет. Как как минимум один взрослый и все дети должны быть прописаны в Тюменской области, и хотя бы один из взрослых официально нуждаться в жилом помещении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# жилье , многодетные семьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:22 19.12.2022 В Тюмени дворы 46 многоквартирных домов благоустроят в 2023 году
18:43 19.12.2022Единое пособие на детей и для беременных женщин вводится в России с 1 января
17:48 19.12.2022Более 11 тысяч многодетных семей Тюменской области улучшили жилищные условия
17:15 19.12.2022Самозанятый из Голышманово приобрел пресс-подборщик при поддержке регионального фонда