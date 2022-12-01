Более 11 тысяч многодетных семей Тюменской области улучшили жилищные условия

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

401 тыс. 260 рублей составит размер среднего по области удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для ИЖС для семьи с тремя детьми с 1 января 2023 года, доплата за четвертого и каждого последующего ребенка будет 80 тыс. 252 рубля.

Размер выплаты равен усредненной кадастровой стоимости участка в 10 соток в Тюменской области — сейчас это 386 тыс. 350 рублей для семей с тремя детьми. За каждого ребенка после третьего выплачивается еще по 77 тыс. 270 рублей.

За все время действия программы о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, целевую выплату вместо земли выбрали 437 семей. 10 тыс. 729 семьям предоставлены земельные участки.

"На 1 декабря 2022 года земельными участками и выплатами обеспечены 83 % многодетных семей, принятых на учёт, - сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области. - Более одиннадцати тысяч многодетных семей улучшили жилищные условия".

Среди основных условий получения поддержки: воспитание в семье не меньше троих детей до 18 лет. Как как минимум один взрослый и все дети должны быть прописаны в Тюменской области, и хотя бы один из взрослых официально нуждаться в жилом помещении.



