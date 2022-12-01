В Ишиме новорожденных мальчиков чаще называют Александрами, а девочек – Варварами

| Фото: предоставлено Еленой Шуваловой | Фото: предоставлено Еленой Шуваловой

607 малышей зарегистрировали в комитете ЗАГС администрации Ишима с начала года. За тот же период в 2021 году свидетельства о рождении получили 780 младенцев.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета ЗАГС Ишима Надежда Харитонова.

В числе редких имен, которые родители выбрали для мальчиков, - Амир, Давид, Гордей, Прохор, Демид, Савва, Ростислав. Для девочек – Лада, Николь, Марианна, Майя, Эмилия, Стефания, Элиана, Илона.

637 пар зарегистрировали брак в текущем году в ЗАГСе Ишима. Выездные регистрации провели для шести пар женихов и невест. В 2021 году поженились 663 пары.

Напомним, выездные регистрации брака в Ишиме начали проводить в сентябре. Для этого утвердили три круглогодичных локации: Дворец культуры, музей "Городская управа", музей-усадьба "Комиссариатский дом". И три летних: Дворцовая площадь, Фестивальный парк и бульвар Белоусова.

Со временем перечень локаций может быть расширен, если в Ишиме появится новая интересная площадка или арт-объект, добавила Надежда Харитонова. Для этого нужно будет сформировать заявку и направить ее в правительство региона на рассмотрение. Сочетаться браком по-прежнему можно в ЗАГСе. Но заявки на выездные церемонии есть и продолжают поступать.

Инна Кондрашкина