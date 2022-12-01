Владимир Якушев исполнит новогодние желания одиннадцати юных жителей УФО

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Владимир Якушев осуществит мечты уральских ребятишек, которые хотели бы побывать кабине пилота и в пожарной части, примерить на себя роль полицейского и машиниста электропоезда, полетать на вертолёте, сходить на хоккей и встретиться с командой "Автомобилист", а также получить в подарок снегокат, шведскую стенку и интерактивную игрушку.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев присоединился к Всероссийской акции "Ёлка желаний" в Уральском федеральном округе.

Новый год, по его словам, праздник сказочный. "Ребятишки ждут, что их желания сбудутся, - сказал он. - Всегда с большим удовольствием принимаю участие в этой акции. "Елка желаний" - это очень нужный и важный проект, он несет детям добро. Принципиально важно, чтобы таких начинаний было больше".

По традиции полпред снимает с новогодней ёлки шары с мечтами юных жителей УФО. В этом году Владимир Якушев исполнит сразу одиннадцать детских желаний.

Всероссийская акция "Елка желаний" входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Загадать желание могут дети от 3 до 17 лет, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, а также пожилые люди старше 60 лет, кто имеет инвалидность или тяжело болен. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний.