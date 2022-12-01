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Десять туров на горячие источники выиграли москвичи на днях Тюменской области

Общество, 15:23 20 декабря 2022

Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Десять туров на двоих на горячие источники Тюмени и шесть авиабилетов в Тобольск, три из которых — на две персоны, разыграли среди москвичей и гостей столицы в ходе дней Тюменской области.

Они прошли в столичном парке "Зарядье" с 16 по 18 декабря, рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Туры и авиабилеты разыгрывали в акции "Новогоднее такси". Москвичи могли прокатиться вокруг Кремля на брендированном автомобиле Visit Tyumen, ответить на вопросы о Тюменской области и получить баллы за правильные ответы. Затем их обменивали на подарки и туры.

Всего разыграли более тысячи призов, среди которых были наборы конфет тюменского производства, морсы, брендированный мерч с изображением соболя.

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В ходе дней Тюменской области в парке "Зарядье" жителям и гостям Москвы презентовали "Сибирские каникулы". В течение трех дней их знакомили с туристическим потенциалом региона. Популярностью пользовались креативные фотозоны, посвященные местным туристическим брендам: деревянные наличники, тюменские ковры, сибирский мамонт, деятельность Дмитрия Менделеева. О гостеприимстве Тюменской области москвичам рассказывали пять купчих.

Инна Пахомова

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# Москва , туризм

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