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В Александровском саду в Нижнем посаде Тобольска отреставрируют часовню

Общество, 15:11 20 декабря 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Отреставрированная часовня станет изюминкой Александровского сада в Нижнем посаде Тобольска после благоустройства. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе онлайн-конференции "Тобольск настоящий: история с продолжением..." 20 декабря.

"Для жителей Нижнего посада это актуально. Они чувствуют себя в какой-то степени обделенными по части городской инфраструктуры. Александровский сад станет подтверждением, что мы стремимся уделять внимание жителям любой территории", — добавил Максим Афанасьев.

По словам главы города, Александровский сад станет местом, где можно провести время активно. На прилегающей территории сделают футбольную площадку. Летом жители и гости города будут прогуливаться у фонтана.

Напомним, на благоустройство места из федерального бюджета городу выделили 90 млн рублей: город победил во Всероссийском конкурсе Минстроя РФ на создание комфортной среды во второй раз.

Инна Пахомова

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# Александровский сад , Тобольск

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