Степан Киричук: депутаты способны посодействовать жителям Тюмени в решении любого вопроса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

90 вопросов рассмотрела постоянная комиссия Тюменской гордумы по городскому общественному самоуправлению в 2022 году. Об этом председатель комиссии, депутат Степан Киричук рассказал в ходе интернет-конференции, которая состоялась в информационном агентстве "Тюменская линия" 20 декабря.

В частности, большое внимание члены комиссии, в которую входит 12 депутатов, уделяют безопасности горожан. Так, по их инициативе в Тюмени появились конные патрули, ведется патрулирование территории набережной Туры.

"Число преступлений в городе снижается, весьма существенный уровень их раскрываемости – один из лучших в Уральском федеральном округе, - отметил Степан Киричук. – В том числе это и результат внедрения современных технических средств".

В настоящее время решается и находится на контроле депутата вопрос о создании отдела УМВД или опорного пункта полиции в Восточном микрорайоне Тюмени.

Входит в сферу интересов комиссии и вопрос безопасности на воде – это не только отведенные для купания места, но и паводковая защита областного цента.

"Не надо смотреть на то, что Тура сегодня обмелела – уровень воды может повыситься. Это очень серьезный вопрос, я застал 1972 год, когда прорвало дамбу на ДОКе "Красный Октябрь", - подчеркнул Степан Киричук.

Как считает депутат, работа комиссии причастна к абсолютно любому вопросу жизни тюменцев. "Однако мы решаем их, не мешая людям, работающим в конкретных направлениях. Если надо улучшить устав или регламент, положение о чем-то – это к нашей комиссии", - уточнил Степан Киричук.

По его словам, депутаты способны оказать жителям Тюмени содействие в решении абсолютно любого вопроса.

Он напомнил также, что из 12 вопросов, которые предстоит рассмотреть депутатам на заседании гордумы 22 декабря, пять относятся к работе комиссии по городскому общественному самоуправлению. Один из них – вопрос о ликвидации городской избирательной комиссии города.

"Рассмотрят также депутаты вопрос о программе по подготовке муниципальных служащих и контролю за их работой, продленной до 2026 года, - рассказал Степан Киричук. – Мы будем рекомендовать усилить работу по прохождению практики людьми, которые могут быть привлечены на муниципальную службу".

Николай Ступников