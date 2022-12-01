Юбилейную выставку скульптора Николая Распопова откроют в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новую выставку скульптора, заслуженного художника России, почетного гражданина Тюмени Николая Распопова "Грани таланта" откроют в музее им. Словцова 20 декабря в 16 часов.

Как рассказали организаторы, многогранность таланта скульптора сложно загнать в какие-то рамки. Его творчество можно было бы продемонстрировать в рамках временных этапов по десятилетиям: начиная с 60-х годов и до наших дней. Можно было бы разделить по материалам или техникам: живопись, дерево, металл, лепка, литье, резьба. Ведь найти в творчестве мастера поприще, на котором он себя не испытал, невероятно сложно.

"В своем выставочном проекте мы решили пойти третьим путем и разделить творчество тематически. Показать все невозможно, поэтому кураторским составом были выбраны те "Грани" таланта, которые, на наш взгляд, наиболее ярко прослеживаются в произведениях Николая Васильевича", - говорят сотрудники музея.

Вход на открытие выставки свободный. Подробная информация о выставке по ссылке.

Жителям и гостям Тюменской области хорошо знакомы работы Николая Распопова: памятник учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны, в сквере Прощания; памятники С. У. Ремезову, поэту-сказочнику П. П. Ершову, Ермаку, композитору А. А. Алябьеву и другие.

Специально для Аптекарского сада в Тобольске Николай Распопов создал скульптуру "Первенец" - символ семьи, семейных ценностей.