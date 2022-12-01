В Тюменской области будут судить бригадира, который убил и утопил в болоте рабочего

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Свердловской области, обвиняемого в убийстве, будут судить в Тюменской области, сообщает региональный следственный комитет.

В августе 2022 года в Вагайском районе на болоте было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Вскоре был задержан подозреваемый - ранее судимый 35-летний житель г. Нижние Серьги Свердловской области.

По версии следствия, в конце июля недалеко от д. Второсалинская во время очистки ЛЭП от кустарников между бригадиром и рабочим произошел конфликт. Бригадир выстрелил в потерпевшего из обреза, от полученного ранения тот скончался на месте. Обвиняемый привязал бельевой веревкой к телу убитого металлический швеллер и сбросил в болото.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.