  • 23 декабря 202223.12.2022пятница
  • USD72,1306
    EUR76,6446
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Заводоуковске на базе отдыха откроют резиденцию Деда Мороза

Экономика, 13:53 23 декабря 2022

ООО "Акватория" | Фото: ООО "Акватория"

Резиденцию Деда Мороза откроют на базе отдыха "Акватория" в Заводоуковском округе 24 декабря. Гостям для проживания предлагают гостиничный комплекс с номерами люкс и эконом класса, комфортабельные домики с зонами отдыха и мангалами, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В год базу отдыха посещают более 10 тыс. человек в год, в основном это жители Тюменской области и соседних регионов.

"В следующем году на территории "Акватории" появится детский военно-патриотический лагерь. Бизнес-проект по созданию палаточного лагеря на 100 мест в августе 2022 года поддержали члены экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области. Стоимость проекта - 9,5 миллионов рублей, будет создано 17 новых рабочих мест", - рассказали в агентстве.

Лагерь начнет работу в июне 2023 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# база отдыха , Дед Мороз , инвестиционное агентство Тюменской области , резиденция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 23.12.2022В Заводоуковске на базе отдыха откроют резиденцию Деда Мороза
12:14 23.12.2022Тюменская область увеличила портфель инвестиций на 40 % по итогам девяти месяцев 2022 года
17:46 22.12.2022Тюменская область – один из трех регионов России с самым низким уровнем инфляции
17:13 22.12.2022Вдольтрассовую линию электропередачи заменили на нефтепроводе в Югре