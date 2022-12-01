В Заводоуковске на базе отдыха откроют резиденцию Деда Мороза

| Фото: ООО "Акватория" | Фото: ООО "Акватория"

Резиденцию Деда Мороза откроют на базе отдыха "Акватория" в Заводоуковском округе 24 декабря. Гостям для проживания предлагают гостиничный комплекс с номерами люкс и эконом класса, комфортабельные домики с зонами отдыха и мангалами, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В год базу отдыха посещают более 10 тыс. человек в год, в основном это жители Тюменской области и соседних регионов.

"В следующем году на территории "Акватории" появится детский военно-патриотический лагерь. Бизнес-проект по созданию палаточного лагеря на 100 мест в августе 2022 года поддержали члены экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области. Стоимость проекта - 9,5 миллионов рублей, будет создано 17 новых рабочих мест", - рассказали в агентстве.

Лагерь начнет работу в июне 2023 года.