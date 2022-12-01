Выборы губернатора и депутатов городской думы пройдут в Тюменской области 10 сентября 2023 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Выборы губернатора Тюменской области, а также депутатов Тюменской городской думы, дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы, основных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований области пройдут в единый день голосования, 10 сентября в 2023 году, сообщает региональная Избирательная комиссия.

На завершающем в текущем году заседании облизбиркома участники единогласно утвердили план мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса в Тюменской области на 2023 год. Особое внимание предполагается обратить на повышение правовой культуры руководителей и членов территориальных и участковых избирательных комиссий региона, задействованных в подготовке и проведении дополнительных выборов на территории Тюменской области в единый день голосования.