Тюменца оштрафовали на 400 тысяч рублей за контрафактный табак

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

400 тысяч рублей заплатит за купленную партию контрафактного табака предприимчивый Житель Тюмени. В апреле он приобрел немаркированную партию из 12 тыс. 206 пачек на общую сумму в 1,6 млн рублей.

Купленное он хранил на арендованном складе и в дальнейшем планировал продать, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Решение суда не вступил в законную силу.