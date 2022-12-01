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Тюменца оштрафовали на 400 тысяч рублей за контрафактный табак

Происшествия, 15:56 23 декабря 2022

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

400 тысяч рублей заплатит за купленную партию контрафактного табака предприимчивый Житель Тюмени. В апреле он приобрел немаркированную партию из 12 тыс. 206 пачек на общую сумму в 1,6 млн рублей.

Купленное он хранил на арендованном складе и в дальнейшем планировал продать, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Решение суда не вступил в законную силу.

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# контрафакт , суд , табак

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