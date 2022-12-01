Учение связистов по управлению войсками прошло в Тюменской области

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Учение военнослужащих соединений и частей связи Центрального военного округа, по организации управления войсками прошло на полигоне в Тюменской области.

Военнослужащие, совершив марш, прибыли к местам проведения тренировки, осуществили развертывание комплексов связи, организовав тем самым многоуровневую систему управления войсками на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В условиях учебной обстановки, военнослужащие отработали поддержание устойчивой и работоспособной системы связи, в ходе подготовки группировок войск к ведению наступательных, оборонительных и разведывательно-поисковых действий. Также в ходе учения специалистами войск связи были отработаны вопросы маскировки, защиты командных пунктов и специальной техники от воздействия радиоподавления условного противника.

На учении были задействованы экипажи современных станций связи Р-160-0,5, цифровые комплексы П-240И-4 "Переселенец", радиорелейные станций Р-419Л1 с комплексными аппаратными "Редут-2УС", а также подвижные командные пункты АПЕ-5К и П230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр".

Кроме Тюменской области учения прошли на полигонах Курганской, Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края. В них приняли участие более 4 тыс. специалистов подразделений связи ЦВО и более 1 тыс. единиц специальной техники.