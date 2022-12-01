Нижний Новогород – молодежная столица России в 2023 году

| Фото: скриншот видео из сообщества Росмолодежи во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества Росмолодежи во ВКонтакте

Нижний Новгород станет молодежной столицей России в 2023 году. Результаты конкурса объявили во время всероссийской премии "Время молодых" в ЦВЗ "Манеж" в Москве 23 декабря.

Ведущий назвал города-номинанты и пригласил их представителей на сцену. По итогам заочной оценки победили Владивосток и Калининград, набравшие по 97 баллов.

"20 декабря опубликовали результаты народного голосования, где каждый мог отдать свой голос за любой из городов. Победителем в нем стал Нижний Новгород. Было еще одно важное экспертное голосование: по итогам инспекционных выездов в лидеры вырвались Владивосток и Нижний Новгород", – произнес ведущий.

Чтобы окончательно определиться с городом-победителем, пригласили отдать свои голоса представителей выдающейся молодежи, победителей различных конкурсов.

Отметим, за этот статус в финале боролся Новый Уренгой наряду с Владивостоком, Калининградом, Красноярском, Мурманском, Нижним Новгородом и Тулой. Он занял шестое место. Представители всех городов-участников получили сертификаты от общества "Знание" на проведение в 2023 году просветительского мероприятия для молодежи.

Конкурс "Молодежная столица России" прошел впервые. Город-победитель в 2023 году сможет реализовывать на своей территории проекты, входящие в экосистему Росмолодежи. Также будет установлен арт-объект, являющийся символом молодежной столицы России, и другие элементы благоустройства.

Инна Пахомова