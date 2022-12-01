Владимир Якушев присоединился к проекту "Елка желаний"

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Мечту 11-летнего Ростислава Бердина исполнил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Свое желание - оказаться в кабине пилота - мальчик оставил на "Елке желаний", сообщает пресс-служба полпреда.

Вместе с мамой, двумя братьями и сестрой Ростислав посетил авиационный технический центр авиакомпании "Уральские авиалинии", где увидел самолет и совершил тренировочный полет на авиатренажере.

"Исполнять мечты, особенно, детские – большое счастье. Ведь это самые искренние и добрые желания. Когда они сбываются, ребенок укрепляется в своей вере в людей и открывает для себя возможности. Яркие и добрые воспоминания об исполнившемся желании остаются с ним на всю жизнь, вдохновляя на свершения и придавая уверенность в собственных силах", – подчеркнул Владимир Якушев.

По традиции полпред снимает с новогодней елки шары с мечтами юных жителей УФО. В 2022 году Владимир Якушев решил исполнить сразу 11 детских желаний. Помимо мечты Ростислава, уже сбылись желания шестилетнего Романа Пырнэу и десятилетнего Богдана Абакулова. Оба мальчика любят хоккей. Один загадал побывать на матче, а второй – встретиться с командой "Автомобилист". В выходные ребята посмотрели домашнюю игру "Автомобилист" против "Сибири", а потом пообщались со спортсменами.