Тюменцы "зажгли" главную новогоднюю елку с Дедом Морозом и Снегурочкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Главную городскую елку "зажгли" на площади 400-летия Тюмени 26 декабря.

Жителей и гостей Тюмени приветствовали Дед Мороз со Снегурочкой. Музыканты Тюменского духового оркестра исполнили новогоднее попурри. В частности, горожане услышали песню "Звенит январская вьюга" из культовой кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию".

"Здравствуйте, дорогие тюменцы! Как радостно видеть вас в добром здравии и хорошем новогоднем настроении", – сказал со сцены Дед Мороз.

Зимний волшебник отметил, что тюменцы основательно готовятся к празднику: во многих дворах построены ледяные горки, наряжены елки, город сияет разноцветными огнями.

Дед Мороз со Снегурочкой зажгли елку, заручившись поддержкой горожан. "Раз, два, три! Ёлочка, гори!", – скандировали тюменцы.

После того, как елка засияла разноцветными огнями, на сцену вышли артисты Центра культуры и творчества "Тюмень". Перед зрителями выступили Анастасия Русанова, фольклорный ансамбль "Росстань", Евгений Петропавловский, Елена Вайланд, Наталья Малаенко, вокальная группа "Матрица".

В завершение праздника зимний волшебник отправился в свою резиденцию, которая открыта на площади 400-летия Тюмени. Посетить ее может любой желающий. Дед Мороз и Снегурочка будут ждать юных горожан ежедневно по 8 января с 14 до 19 часов.

Инна Пахомова