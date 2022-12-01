Полмиллиона рублей алиментов задолжал дочери житель Исетского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 500 тыс. рублей алиментов задолжал на содержание несовершеннолетней дочери 34-летний житель Исетского района. Виновным в неуплате средств без уважительных причин его признал районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что мужчина ежемесячные платежи в счет погашения алиментной задолженности в полном объеме не осуществлял. Накопил задолженность по алиментам с 2016 года почти 500 тыс. рублей, официально не трудоустраивался. Будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, наказание в виде обязательных работ не отбыл.

С учетом того, что и ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов, суд, учтя при этом признание вины, раскаяние и принятие мер к погашению задолженности, назначил ему наказание в виде трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но вот отбывать наказание ему уже не придётся. В ходе рассмотрения дела мужчина скрылся от суда, был объявлен в розыск и помещен под стражу. Время нахождения под стражей было зачтено в счет отбытия наказания.