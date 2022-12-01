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В Тюмени впервые после пандемии прошли соревнования по спортивной гимнастике

Спорт, 17:38 27 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования по спортивной гимнастике по программе ОФП впервые после пандемии прошли в спортшколе № 1 Тюмени.

"За два года из-за отсутствия регулярных тренировок все приостановилось. Сейчас решили провести общешкольные соревнования, чтобы проанализировать, какие дети действительно подходят для нашего вида спорта, а какие будут заниматься для здоровья", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный судья соревнований по спортивной гимнастике по программе ОФП Елена Овчарова.

По ее словам, тесты на состязаниях были сложные, но они позволили реально оценить возможности и способности ребенка. Это поможет тренерам отобрать детей, которые впоследствии смогут пополнить сборную области.

Она отметила, что самое интересное – работать с детьми, у которых есть искорка в глазах, потому что они отдаются процессу полностью, систематически посещают тренировки, не прогуливают и ездят на соревнования. Как правило, такие ребята успевают и в обычной, и в спортивной школе.

"Еще очень важно доверие в тандеме тренер – ребенок – родитель. Потому что некоторые родители боятся отпускать маленьких детей на выездные соревнования. Этого делать не нужно", - сказала судья.

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Инна Кондрашкина

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# соревнования , спортивная гимнастика , спортивная школа

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