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Восемь тюменцев победили в онлайн-викторине "Тёплые секреты тюменского ковра"

Общество, 16:09 28 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь тюменцев признаны победителями онлайн-викторины "Тёплые секреты тюменского ковра". Итоги подвели в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 27 декабря.

Сабит Халилов, Виктор Полухин, Евгений Некрасов, Артем Соколов, Илья Попиченко, Альфия Русева, Ангелина Овсянникова, Вера Чемакина получили в качестве подарка пригласительные билеты на мероприятия учреждений культуры. По информации библиотеки, всего в викторине, приуроченной к первому Сибирскому фестивалю ковра, участвовали 48 горожан.

Чествование победителей викторины прошло во время подведения итогов Года культурного наследия народов России.

В начале 2022 года Тюменская областная научная библиотека открыла комплексную выставку "Богата народами Россия". За год ее увидели несколько тысяч человек. Она стала украшением проектов: всероссийских акций "Библионочь" и "Ночь искусств", интерактивной программы "ТворенияПрайм" и квеста "Ты в игре" и других.

"Мне хочется поблагодарить наших партнеров: Тюменское музейно-просветительское объединение, Дворец национальных культур "Строитель", Комитет по делам национальностей области и многие другие учреждения культуры, которые принимали участие в создании выставки. А самое замечательное то, что на выставке, о которой мы сейчас говорим, представлены предметы из запасников учреждений, и благодаря экспозиции они стали доступны для всех наших посетителей", - сказала директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович.

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# ковер , Тюменская областная научная библиотека , тюменский ковер

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