Новые кровати с электрическими приводами поступили в Областную больницу № 20 в селе Уват

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новые современные функциональные кровати поступили в терапевтическое отделение областной больницы № 20 в с. Уват. Каждая оборудована электрическим приводом и состоит из четырех секций, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Чтобы изменить положение головного или ножного конца кровати, сделать ее выше или ниже, достаточно воспользоваться пультом. Это значительно облегчило медперсоналу уход за тяжелобольными пациентами, позволяя им выполнять все необходимые манипуляции без применения физических усилий. Пациенты также получили возможность подстраивать кровать под себя.

"Удобное положение способствует скорейшему восстановлению, улучшает состояние здоровья пациента и в целом обеспечивает комфортные условия пребывания в стационаре", - рассказала старшая медицинская сестра отделения Наталья Кулакова.

Оборудование поступило в больницу по программе "Оказание паллиативной помощи" национального проекта "Здравоохранение".