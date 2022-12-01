В Тюменской области на 110 процентов увеличилось производство медпрепаратов и материалов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

110,6 % составил индекс производства лекарств и медицинских материалов в Тюменской области в 2022 году. Фармпредприятия региона нарастили выпуск лекарственных средств на 22,3 %, сообщает департамент экономики Тюменской области со ссылкой на данные Тюменьстата.

Отметим, что лекарства в регионе производят два предприятия – Тюменский химико-фармацевтический завод и "Фармасинтез-Тюмень", а материалы и технику – Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов, полимерные медицинские изделия однократного применения - ООО "МИМ".