Тоболяки массово выйдут на забег обещаний 1 января

| Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева (архив) | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева (архив)

Забег обещаний пройдет в Тобольске 1 января. Старт в 12 часов от Памятника женам декабристов. Маршрут пройдет по ул. Ремезова до Красной Площади и обратно.

Принять участие могут все желающие. "Бумажки для написания желаний раздадут, но можно позаботиться об этом заранее. Ожидается 30-40 человек", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "#ТобольскБежит" Виктория-Анастасия Сметанина.

Проводится такой забег в Тобольске не в первый раз. Местные жители охотно принимают в нем участие. Организуют забег представители бегового клуба "TobRun".

Аналогичное событие 1 января состоится в Тюмени – у мультицентра "Контора пароходства".

Инна Пахомова