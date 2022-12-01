  • 30 декабря 202230.12.2022пятница
  • USD71,9778
    EUR76,0765
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболяки массово выйдут на забег обещаний 1 января

Общество, 10:51 30 декабря 2022

со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева (архив) | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева (архив)

Забег обещаний пройдет в Тобольске 1 января. Старт в 12 часов от Памятника женам декабристов. Маршрут пройдет по ул. Ремезова до Красной Площади и обратно.

Принять участие могут все желающие. "Бумажки для написания желаний раздадут, но можно позаботиться об этом заранее. Ожидается 30-40 человек", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "#ТобольскБежит" Виктория-Анастасия Сметанина.

Проводится такой забег в Тобольске не в первый раз. Местные жители охотно принимают в нем участие. Организуют забег представители бегового клуба "TobRun".

Аналогичное событие 1 января состоится в Тюмени – у мультицентра "Контора пароходства".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# забег , спорт , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 30.12.2022Около 26,5 млн рублей выиграли тюменцы в конкурсах Росмолодежи в 2022 году
12:29 30.12.2022Жителям Ялуторовска для запуска фейерверков определили городской стадион
12:18 30.12.2022В Тюменской области все мобилизованные и добровольцы получают по 100 тыс. рублей
12:07 30.12.2022В первые дни января тюменцам обещают переменчивую погоду