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270 тыс. обращений тюменцев обработал "Виртуальный консультант 72" в 2022 году

Общество, 15:01 29 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 270 тысяч обращений по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, записи на прием к врачу, отмены записи, извещения о результатах теста на COVID-19 обработала система "Виртуальный консультант 72" в Тюменской области в 2022 году.

За год бот получил порядка 100 тыс. положительных оценок, сообщает региональный департамент информатизации.

"Виртуальный консультант 72" работает на базе Центре телефонного обслуживания Тюменской области. В этом году операторы центра обработали более 800 тысяч вызовов. Из них 750 тыс. пришлось на службу 122 — службу оперативной помощи гражданам в условиях распространения коронавируса. Доля пропущенных вызовов составила 1%, а среднее время ожидания на линии — 9 секунд.

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