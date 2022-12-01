Тюменские таможенники пресекли ввоз в Казахстан 60 кг красной икры

| Фото: rskrf.ru | Фото: rskrf.ru

Более 60 кг красной икры, 432 банки, обнаружено в грузовом отсеке транспортного средства. Груз без документов тайно пытались вывезти в Казахстан, сообщает Тюменская таможня.

"Грузовая газель перевозила оборудование для отопительных печей. В ходе досмотра инспекторы выявили несколько коробок, не заявленных в товаросопроводительных документах. Согласно маркировке на жестяных банках "Икра лососевая зернистая. Премиум. Первый сорт" произведена в Камчатском крае", - рассказали сотрудники таможни.

Помимо адреса производителя, веса и ссылки на ГОСТ на упаковке не указана обязательная информация о составе продукции, сроке годности, условиях хранения, номере партии и серии. Разрешительных документов на товар перевозчик не представил. По предварительной оценке стоимость партии превышает 300 тыс. рублей.

Товар задержан и передан в линейное отделение полиции на ст. Петухово Курганского ЛО МВД России на транспорте для выяснения законности перемещения и принятия процессуального решения.