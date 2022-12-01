  • 29 декабря 202229.12.2022четверг
  • USD71,3261
    EUR75,6600
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский мастер Елена Григорьева получила Гран-при конкурса "ART-Варежка"

Общество, 16:18 29 декабря 2022

dnkstroitel.ru/ru/

Тюменский мастер Елена Григорьева получила Гран-при I областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества "ART-Варежка". Итоги подвели во Дворце национальных культур "Строитель" 28 декабря.

По информации организаторов, на конкурс поступило 213 работ из 20 районов Тюменской области, одного городского округа, пяти городов и из Сургута.

dnkstroitel.ru/ru/

Победителем в номинации "Ростовая варежка" стала Лилия Никитина, тюменский детсад № 51. В номинации "Варежка-хохотушка" первое место у Натальи Причинич, Новолоктинская сельская библиотека Ишимского района.

Сразу два победителя в номинации "Этноварежка", возраст 56+: Таския Назмутдинова из с. Муллаши и Евгения Чагрова из с. Алымка Уватского района.

Всего по шести номинациям, разным возрастным группам определены победители и призеры конкурса. Работы участников можно увидеть на выставке в ДНК "Строитель".

dnkstroitel.ru/ru/

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДНК Строитель

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 29.12.2022Новый корпус центра "Этнос" открыли после ремонта в районе Казарово в Тюмени
16:29 29.12.2022В Тюмени за 11 месяцев смертность в ДТП снизилась на 21%
16:18 29.12.2022Тюменский мастер Елена Григорьева получила Гран-при конкурса "ART-Варежка"
16:07 29.12.2022Минстрой России исполнил мечту 13-летнего подростка из Тюмени