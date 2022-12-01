Тюменский мастер Елена Григорьева получила Гран-при конкурса "ART-Варежка"

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Тюменский мастер Елена Григорьева получила Гран-при I областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества "ART-Варежка". Итоги подвели во Дворце национальных культур "Строитель" 28 декабря.

По информации организаторов, на конкурс поступило 213 работ из 20 районов Тюменской области, одного городского округа, пяти городов и из Сургута.

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Победителем в номинации "Ростовая варежка" стала Лилия Никитина, тюменский детсад № 51. В номинации "Варежка-хохотушка" первое место у Натальи Причинич, Новолоктинская сельская библиотека Ишимского района.

Сразу два победителя в номинации "Этноварежка", возраст 56+: Таския Назмутдинова из с. Муллаши и Евгения Чагрова из с. Алымка Уватского района.

Всего по шести номинациям, разным возрастным группам определены победители и призеры конкурса. Работы участников можно увидеть на выставке в ДНК "Строитель".