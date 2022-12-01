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В Тобольске установили памятник Герою России Руслану Бацаеву

Общество, 17:15 29 декабря 2022

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Памятник Герою России Руслану Бацаеву установили в Тобольске. В 2005 году в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе он погиб от бандитской пули, спасая детей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В феврале 2003 года Руслан Бацаев был направлен по контракту из Тобольского УВД, где он служил старшим оперуполномоченным, в Чечню. За два с половиной года службы в отделе внутренних дел города Гудермеса подполковник милиции неоднократно руководил спецоперациями по ликвидации групп террористов и задержанию особо опасных преступников.

За героизм и мужество, проявленные в бою во время контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, подполковник милиции Руслан Бацаев был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Памятник открыли глава города Тобольска Максим Афанасьев, начальник межмуниципального отдела МВД России "Тобольский", полковник полиции Денис Долгих и вдова Руслана Малика Бацаева.

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# Герой России , Тобольск

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