С Новым годом и Рождеством поздравили тюменцев депутаты городской думы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уходящий год принес новые вызовы и во многом изменил привычный образ жизни тюменцев. Он снова дал нам возможность понять, как важно помнить свою историю и традиции, беречь Отечество, а также ценить родных и близких.

Об этом сказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, поздравляя жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Он напомнил также, что в Новый год мы традиционно привыкли вспоминать пережитое и строить планы на будущее.

"Сегодня особые слова признательности мы говорим находящимся на передовой нашим землякам, вы - настоящие герои, которыми мы гордимся! - подчеркнул Евгений Заболотный. - Тюменцы помогают семьям участников специальной военной операции, оказывают поддержку жителям Донбасса, а также занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения".

Он также отметил, что в уходящем 2022 году, объявленном Годом культурного наследия народов России, Тюмень украсила пешеходная ул. Дзержинского. "Это символично, улица зримо соединила наши исторические ценности и современность городской среды", - считает председатель городской думы.

По его словам, областная столица не только дорога тюменцам, но и привлекательна для инвесторов и туристов. "Наш город занимает устойчивые позиции по уровню жизни населения. Его развитая экономика свидетельствует о том, что горожане и дальше будут обеспечены рабочими местами и стабильным доходом. Это позволяет тюменцам уверенно и спокойно смотреть в будущее", - уверен Евгений Заболотный.

"Уважаемые земляки! Сейчас лучшее время собраться в кругу семьи, обнять родных, сказать им важные, теплые слова благодарности и любви. Депутаты Тюменской городской Думы сердечно поздравляют вас с Новым годом и Рождеством, от всей души желают вам крепкого сибирского здоровья, долголетия, любви и взаимопонимания, радости и достатка, веры в будущее, которое обязательно будет светлым! С Новым вас 2023 годом!" - сказал он.

Николай Ступников