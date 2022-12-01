В первые дни января тюменцам обещают переменчивую погоду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в первые дни января 2023 года.

Напомним, в новогоднюю ночь в регион придут сильные морозы. Однако уже со 2 января температура воздуха начнет повышаться и достигнет минус 5 градусов. Но тепло продержится недолго – к 5 января вновь похолодает до минус 23.

По данным центра Фобос, в Тюмени 1 января дневная температура воздуха составит минус 25 градусов. Ночью пойдет снег и потеплеет до минус 15. Ветер подует с востока со скоростью 2 метра в секунду.

2 января вероятность осадков сохранится. Днем синоптики прогнозируют минус 5 градусов, ночью – минус 9. Южный ветер усилится до 8 метров в секунду.

3 января станет холоднее. В течение суток температура воздуха опустится до 18 градусов мороза. Возможен снег, ветер западный 3 метра в секунду.

4 и 5 января температура воздуха составит от 18 до 23 градусов мороза. В эти дни осадки маловероятны, синоптики прогнозируют западный ветер до 5 метров в секунду.

Любовь Голышева