  • 30 декабря 202230.12.2022пятница
  • USD71,9778
    EUR76,0765
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В первые дни января тюменцам обещают переменчивую погоду

Общество, 12:07 30 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в первые дни января 2023 года.

Напомним, в новогоднюю ночь в регион придут сильные морозы. Однако уже со 2 января температура воздуха начнет повышаться и достигнет минус 5 градусов. Но тепло продержится недолго – к 5 января вновь похолодает до минус 23.

По данным центра Фобос, в Тюмени 1 января дневная температура воздуха составит минус 25 градусов. Ночью пойдет снег и потеплеет до минус 15. Ветер подует с востока со скоростью 2 метра в секунду.

2 января вероятность осадков сохранится. Днем синоптики прогнозируют минус 5 градусов, ночью – минус 9. Южный ветер усилится до 8 метров в секунду.

3 января станет холоднее. В течение суток температура воздуха опустится до 18 градусов мороза. Возможен снег, ветер западный 3 метра в секунду.

4 и 5 января температура воздуха составит от 18 до 23 градусов мороза. В эти дни осадки маловероятны, синоптики прогнозируют западный ветер до 5 метров в секунду.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода , погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 30.12.2022Около 26,5 млн рублей выиграли тюменцы в конкурсах Росмолодежи в 2022 году
12:29 30.12.2022Жителям Ялуторовска для запуска фейерверков определили городской стадион
12:18 30.12.2022В Тюменской области все мобилизованные и добровольцы получают по 100 тыс. рублей
12:07 30.12.2022В первые дни января тюменцам обещают переменчивую погоду