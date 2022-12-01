Пункт приема гуманитарной помощи в "Пионере" в Тюмени продолжит работу с 5 января

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Тюменцы смогут принести посылки вынужденным переселенцам из ЛДНР и мобилизованным в пункт сбора гуманитарной помощи на базе ДТиС "Пионер" до 18 часов 30 декабря и с 5 января с 9 до 18 часов ежедневно, сообщает пресс-служба учреждения.

Волонтеры примут от дарителей продукты питания с длительным сроком хранения в небьющейся таре, средства гигиены, одежду для взрослых и детей, канцелярские принадлежности, художественную литературу и другие вещи.

Уточнить информацию можно по телефонам: 8(3452)29-03-01 и 8(3452)68-93-96.