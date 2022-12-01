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В Тюменском районе ночью задержали 15-летнего подростка за рулем ВАЗа

Происшествия, 11:56 30 декабря 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

15-летнего водителя задержали автоинспекторы в селе Каменка Тюменского района в ночь на 30 декабря. Подросток управлял автомобилем ВАЗ-21053, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Машину ребенку купила мама. Ее вызвали на место инцидента, а автомобиль эвакуировали. Информацию о нарушении направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Областная Госавтоинспекция призывает родителей обеспечить контроль за детьми, особенно в ночное время.

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# ГИБДД , подросток

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