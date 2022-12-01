В Тюменском районе ночью задержали 15-летнего подростка за рулем ВАЗа
| Фото: ГИБДД Тюменской области
15-летнего водителя задержали автоинспекторы в селе Каменка Тюменского района в ночь на 30 декабря. Подросток управлял автомобилем ВАЗ-21053, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Машину ребенку купила мама. Ее вызвали на место инцидента, а автомобиль эвакуировали. Информацию о нарушении направили в подразделение по делам несовершеннолетних.
Областная Госавтоинспекция призывает родителей обеспечить контроль за детьми, особенно в ночное время.