Дети из трех тюменских семей получили подарки к Новому году от депутата Госдумы РФ

предоставлено Александром Ремезковым предоставлено Александром Ремезковым

Депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков передал подарки к Новому году малообеспеченным семьям и семьям, которые воспитывают ребят с ограниченными возможностями здоровья.

"Из-за ограничений, связанных с высоким уровнем заболеваемости гриппом, в Тюменской области отменили новогодние массовые мероприятия, в том числе, те, которые были запланированы активистами регионального отделения нашей партии "Справедливая Россия – За правду". В этой ситуации мы решили действовать по принципу – "если вы не можете прийти к Деду Морозу, то Дед Мороз придет к вам". Мой региональный помощник в костюме главного новогоднего волшебника доставил подарки детям прямо на дом, – подчеркнул Александр Ремезков, - Мы постарались сделать все возможное, чтобы мир для этих ребят и их близких засиял яркими и теплыми красками".

Осиротевших Ярославу и Милану воспитывают бабушка с дедушкой. Они делают для внучек все, что могут, но материальные возможности людей предпенсионного возраста ограничены. По поручению депутата Ремезкова для девочек, которые увлекаются изобразительным искусством, были приобретены большие наборы для рисования. Юные художницы в восторге от таких новых возможностей для творчества.

А четырехлетняя Вероника поздравила его с Новым годом от себя и от своего старшего брата, у которого из-за серьезного заболевания ограничены возможности вербального общения. В подарок от депутата Ремезкова Эрику доставили баланированную подушку–полусферу, массажный ортоковрик и массажер для ног. Эти приспособления помогут его маме Карине Каримовне проводить с сыном дома занятия лечебной физкультурой. Пригодится этот инвентарь и Веронике для того чтобы расти крепкой и здоровой. Кроме того, брат и сестра получили сладкие новогодние подарки. Их мама сердечно поблагодарила Александра Ремезкова за поддержку.

Вдова Ольга Сергеевна находится в непростой жизненной ситуации – она одна растит дочку и сына. Так что визиту была рада Деда Мороза не меньше, чем ее дети. Ведь в своем волшебном мешке он принес современную ортопедическую обувь для девочки-подростка и коробки со сладостями для нее и ее младшего братишки.

"Искреннее рад, что смог помочь тюменским семьям, которые особенно нуждаются в заботе, - подчеркнул Александр Ремезков, - Наша партия "Справедливая Россия – За правду" постоянно выступает инициативами о дополнительной социальной поддержке семей с детьми. Каждый депутат в своем избирательном округе старается внести личный вклад в это общее дело, а под новый год - немного поработать волшебником".