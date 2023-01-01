Дед Мороз ждет тюменцев и гостей города в своей резиденции на площади 400-летия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всех желающих ждет Дед Мороз в своей праздничной резиденции на площади 400-летия Тюмени 2 января. Здесь можно сфотографироваться с ним и рассказать о своих заветных желаниях.

Резиденция работает ежедневно до 8 января. Удобное время для посещений с 14 до 19 часов. Перерывы: 15 часов 50 минут - 16 часов и 17 часов - 17 часов 40 минут.

С 12 до 15 часов 20 минут необычный автобус – ДедМоробус - будет ездить по улицам Тюмени 2 января. Дед Мороз и его помощники из Тюменского духового оркестра подарят тюменцам новогоднее настроение. В музыкальной программе: любимые мелодии и новогодние хиты.

Маршрут движения: 12 часов - 12 часов 20 минут – площадь 400-летия Тюмени;

13 часов - 13 часов 20 минут – ЦУМ (арка); 13 часов 50 минут - 14 часов 10 минут – цирк; 15 часов -15 часов 20 минут – ул. Дзержинского – Хохрякова.

Более подробно с мероприятиями можно ознакомиться на сайте фабрикаволшебства.рф.