В Тюменской области усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки соблюдения правил перевозки детей пройдут на дорогах Тюменской области в праздничные выходные. Госавтоинспекторы проверят как автомобили, так и автобусы, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ДПС проконтролируют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где перевозится ребенок.

В ГИБДД отмечают, что в 2022 году в Тюменской области выявлено более 10 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях, что на четверть больше, чем годом ранее. Основные нарушители – родители, а также бабушки и дедушки, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности, либо не пристегивающие автокресла или автолюльки в машинах.

Госавтоинспекторы призывают водителей, перевозящих детей в автомобилях, выбирать аккуратный стиль вождения, избегать резких маневров на дороге.