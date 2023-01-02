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В Тюменской области усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей

Общество, 18:44 02 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки соблюдения правил перевозки детей пройдут на дорогах Тюменской области в праздничные выходные. Госавтоинспекторы проверят как автомобили, так и автобусы, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ДПС проконтролируют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где перевозится ребенок.

В ГИБДД отмечают, что в 2022 году в Тюменской области выявлено более 10 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях, что на четверть больше, чем годом ранее. Основные нарушители – родители, а также бабушки и дедушки, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности, либо не пристегивающие автокресла или автолюльки в машинах.

Госавтоинспекторы призывают водителей, перевозящих детей в автомобилях, выбирать аккуратный стиль вождения, избегать резких маневров на дороге.

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# ГИБДД Тюменской области , ДПС , перевозка детей

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