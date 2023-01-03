С символом 2023 года ассоциируются синие и черные оттенки, считает тюменский стилист

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С символом 2023 года ассоциируются голубые, синие и черные оттенки, считает тюменский стилист Анастасия Анохина.

При этом черный цвет отнюдь не стоит считать траурным. По правилам этикета только мужчины не носят черный костюм, поскольку считается, что это одежда для официантов и администраторов, отмечает Анастасия. Для женщин – это всегда стильный цвет. Синий тоже красиво гармонирует с белым. Если хочется быть в центре внимания, то беспроигрышный вариант — розовый цвет в тон носу и лапкам хозяина года — кролика. Еще одни цвет, который придаст загадочности образу — фиолетовый.

Правило, которое всегда работает — уместность, а в выборе наряда необходимо ориентироваться на контекст мероприятия. Так, если вы решили провести каникулы в загородном доме, то лучше отдать предпочтение удобной одежде. Для выхода в ресторан лучше выбрать нарядные вещи.

"Не нужно быть чрезмерно разодетым. Здесь работает правило: лучше чуть меньше, чем больше. Если же вы идете в гости, то здесь тоже поможет это правило. Нужно одеться красиво и в то же время сдержанно, чтобы не затмить хозяйку дома, которая возможно уделила массу времени подготовке стола и не успела доработать свой образ", - рассказала "Тюменской области сегодня" стилист.

Еще один совет — отказаться в этом сезоне от обтягивающих лосин, они остались в прошлом. Если хочется подчеркнуть стройность ног в наряде, то такую вещь нужно надевать с удлиненным жакетом или кардиганом.

"Сказать, что что-то навсегда вышло из моды невозможно. Мода циклична и со временем она возвращается. В этом сезоне снова в тренде экстра мини и мини. В праздники это будет как раз уместно. Так же в сейчас актуальны пайетки и перья. Никакие вещи не выходят из моды навсегда. Все возвращается через какое-то время", - поделилась Анастасия Анохина.