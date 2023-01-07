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Подросток получил травму ключицы в ДТП на улице Малиновского в Тюмени

Происшествия, 10:46 07 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, в котором 6 января пострадал на 13-летний школьник, выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области.

На регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Чаркова и Малиновского в Тюмени автомобилем ВАЗ2114 был сбит подросток, мальчик получил травму ключицы.

По предварительным данным, школьник в темное время суток переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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