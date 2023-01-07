20 инвестпроектов на 1,5 миллиарда рублей реализовано в Тюменском районе в 2022 году

| Фото: сообщество "Инфраструктурное развитие Тюменской области" ВКонтакте | Фото: сообщество "Инфраструктурное развитие Тюменской области" ВКонтакте

20 инвестиционных проектов реализовано в Тюменском районе в 2022 году. Как сообщает администрация района, общий объем инвестиций составил более 1,5 млрдю рублей, создано более 270 рабочих мест.

В числе проектов два относятся к сфере АПК. АО "ПРОДО Тюменский бройлер" продолжил модернизацию производства: построены шесть птичников, реконструирован репродуктор, модернизирован инкубатор, установлено новое оборудование.

Индивидуальный предприниматель Татьяна Малофеева создала ферму по разведению лошадей в Богандинском муниципальном образовании. Этот проект стал возможен благодаря непосредственной поддержке муниципалитета.

Расширил производство "Бисквитный двор", в п. Винзили открылся банный комплекс. В с. Перевалово появилась база отдыха с организованной платной рыбалкой "Фиш парк", в п. Московский открылся инфраструктурный центр детского, семейного отдыха и физической культуры "Локки клаб".

Эти объекты уже набирают популярность среди местных жителей, а также гостей района и области в целом. Тюменский район активно поддерживает региональные тенденции 2022 года в развитии туризма. На территории района уже сейчас размещены более 100 туристических объектов. Туристический поток в 2022 году вырос в полтора раза и составил порядка 530 тысяч человек.