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В Тобольске руководитель похитил со счетов управляющей компании более 2 миллионов рублей

Происшествия, 15:38 09 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 млн рублей присвоил руководитель управляющей компании ООО "Велес" в Тобольске за два года. Переводить деньги на личные счета он начал, будучи главным бухгалтером еще в декабре 2020 г., не изменил тактику и став директором, сообщает прокуратура Тюменской области.

Махинацию выявили в ходе проверки по жалобе конкурсного управляющего "Велеса". После этого по постановлению прокурора было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств управляющей компании.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем Тобольской межрайонной прокуратуры.

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