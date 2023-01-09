В Тобольске руководитель похитил со счетов управляющей компании более 2 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 млн рублей присвоил руководитель управляющей компании ООО "Велес" в Тобольске за два года. Переводить деньги на личные счета он начал, будучи главным бухгалтером еще в декабре 2020 г., не изменил тактику и став директором, сообщает прокуратура Тюменской области.

Махинацию выявили в ходе проверки по жалобе конкурсного управляющего "Велеса". После этого по постановлению прокурора было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств управляющей компании.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем Тобольской межрайонной прокуратуры.