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Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в конкурсе чтецов "Бессмертный город"

Общество, 16:57 09 января 2023

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе чтецов "Бессмертный город". Мероприятие посвящено 80-летию со дня разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Принять участие в конкурсе могут любители и мастера художественного слова от 14 лет и старше. Подать заявку можно на сайте ДНК "Строитель" с 10 января.

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# конкурс чтецов , Сталинградская битва

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