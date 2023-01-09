Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в конкурсе чтецов "Бессмертный город"

| Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе чтецов "Бессмертный город". Мероприятие посвящено 80-летию со дня разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Принять участие в конкурсе могут любители и мастера художественного слова от 14 лет и старше. Подать заявку можно на сайте ДНК "Строитель" с 10 января.