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Рисунок школьницы Тюменской области украсит шоколад из лимитированнной коллекции для бойцов СВО

Общество, 16:35 09 января 2023

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Рисунок Елизаветы Морозовой из Тюменской области украсит шоколад лимитированной коллекции от фабрики "Красный октябрь", предназначенной для российских военных, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Участники Российского движения детей и молодежи "Движение первых" собрали в посылки больше 4 тыс. оригинальных шоколадок, созданных по эскизам детей в рамках общероссийской акции взаимопомощи МыВместе.

Идеи для лимитированной коллекции шоколада от фабрики "Красный октябрь" собирали около месяца. За это время прислали около 2 тыс. вариантов, но для печати отобрали только шесть.

Среди соавторов – Константин Жуков из Кемеровской области, изобразивший игрушечного медвежонка на фоне триколора и надписи "Долг. Честь. Родина". У Елизаветы Морозовой из Тюменской области главный герой – волк, а у Дианы Александровой получился целый сюжет, в котором российский военнослужащий, с честью выполнивший свой долг, возвращается домой солнечным днем. Ребята уверены: их рисунок – это тоже часть подарка, который напомнит бойцам о семье, о том, что их ждут и в них верят.

"Сладкие посылки", подготовленные участниками "Движения первых", это, по словам председателя правления движения Григория Гурова, продолжение большой работы.

"Мальчишки и девчонки со всей России уже отправили на передовую более 750 тыс. "добрых писем", придумали 5 тыс. идей для шевронов, написали более 600 стихов и песен для проекта "Герой моей страны", - рассказал он. - Ребята собрали несколько сотен посылок для участников СВО, включились в работу по пошиву спальников и термобелья. Все это – в самый нужный для нашей страны момент. Это действительно ценное качество нашей молодёжи – чувствовать потребность Родины и уметь отдавать частичку себя для общего блага. Очень горжусь нашими ребятами".

Совсем скоро все шоколадки с добрыми рисунками отправятся адресатам. Передачу груза обеспечат председатели совета региональных отделений "Движения первых" в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей.

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