Более 600 гр марихуаны обнаружили в рюкзаке у жителя Ишима

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Ишиме по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан местный житель, сообщает УМВД по Тюменской области.

На ул. Юбилейной внимание оперативников привлекло поведение мужчины с рюкзаком. Увидев служебную машину, он поспешил скрыться.

В присутствии понятых у ранее судимого 32-летнего ишимца изъяли более 600 гр марихуаны. Он признался, что самостоятельно собрал наркотик на одном из полей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".