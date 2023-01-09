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Более 600 гр марихуаны обнаружили в рюкзаке у жителя Ишима

Происшествия, 17:42 09 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Ишиме по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан местный житель, сообщает УМВД по Тюменской области.

На ул. Юбилейной внимание оперативников привлекло поведение мужчины с рюкзаком. Увидев служебную машину, он поспешил скрыться.

В присутствии понятых у ранее судимого 32-летнего ишимца изъяли более 600 гр марихуаны. Он признался, что самостоятельно собрал наркотик на одном из полей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".

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# наркотики , уголовное дело

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