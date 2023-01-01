Оркестр "Виртуозы Москвы" исполнит в Тюмени произведения Баха, Шостаковича

| Фото: vk.com/moscow.virtuosi | Фото: vk.com/moscow.virtuosi

Концерт государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" начнется в Тюменской филармонии 29 января в 18 часов. Музыканты исполнят произведения Баха, Шостаковича.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, кроме того, в первом отделении прозвучит Концерт для гобоя с оркестром Телемана, солист – лауреат международных конкурсов Эмиль Мирославский. Во втором отделении тюменцы и гости города услышат "Воспоминание о Флоренции" Чайковского.

Бессменный художественный руководитель камерного оркестра "Виртуозы Москвы" с 1979 года - скрипач-виртуоз и дирижёр Владимир Спиваков. Он является народным артистом СССР, артист мира ЮНЕСКО, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Коллектив оркестра входит в число лучших камерных оркестров мира, имеющих постоянную и благодарную аудиторию, признание и высокую репутацию.

Приобрести билеты на концерт можно в кассах и на сайте ТКТО.