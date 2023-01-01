  • 12 января 202312.01.2023четверг
  • USD69,0202
    EUR74,1361
  • В Тюмени -12..-14 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Оркестр "Виртуозы Москвы" исполнит в Тюмени произведения Баха, Шостаковича

Общество, 08:37 12 января 2023

vk.com/moscow.virtuosi | Фото: vk.com/moscow.virtuosi

Концерт государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" начнется в Тюменской филармонии 29 января в 18 часов. Музыканты исполнят произведения Баха, Шостаковича.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, кроме того, в первом отделении прозвучит Концерт для гобоя с оркестром Телемана, солист – лауреат международных конкурсов Эмиль Мирославский. Во втором отделении тюменцы и гости города услышат "Воспоминание о Флоренции" Чайковского.

Бессменный художественный руководитель камерного оркестра "Виртуозы Москвы" с 1979 года - скрипач-виртуоз и дирижёр Владимир Спиваков. Он является народным артистом СССР, артист мира ЮНЕСКО, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Коллектив оркестра входит в число лучших камерных оркестров мира, имеющих постоянную и благодарную аудиторию, признание и высокую репутацию.

Приобрести билеты на концерт можно в кассах и на сайте ТКТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Спиваков , музыка , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 12.01.2023Тюменец создал видеоролик о новогодней атмосфере города
09:35 12.01.2023Тюменок приглашают на первую офлайн-встречу "О ребенке и о себе"
09:13 12.01.2023На спецпрограмму выставки "Палитра Ишима" приглашают владельцев Пушкинской карты
08:51 12.01.2023Большим шоу выпускников отметит 15-летие кафедра музыкального искусства эстрады ТГИК