Волонтеров для отправки на Донбасс набирают в Тюмени

| Фото: "Молодой Гвардии" по Тюменской области | Фото: "Молодой Гвардии" по Тюменской области

Набор и обучение волонтеров для отправки в ЛНР и ДНР продолжается в Тюмени. Об этом рассказал координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

По его словам, перед отправкой всем добровольцы пройдут психологическое тестирование, а также собеседование и обучение.

"Стать волонтером могут все желающие в возрасте от 21 года, - отметил Владимир Сбитнев. - Добровольцы помогают оказывать гуманитарную, психологическую, медицинскую помощь, а также помогают в поиске родных".

Добровольцы могут обратиться в группу штаба "Молодой Гвардии" в Telegram.