Волейболистки "Тюмень-Прибой" сыграют с "Енисеем-2" и с "Динамо-СШОР"

| Фото: vk.com/vctyumen | Фото: vk.com/vctyumen

Волейболистки команды "Тюмень-Прибой" проведут четыре матча в рамках чемпионата российской женской волейбольной Молодёжной лиги с 12 по 15 января. Игры пройдут в спорткомплексе "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а к1), сообщает волейбольный клуб.

Дважды подопечные Ольги Ескиной померяются силами с красноярским "Енисеем-2". И столько же матчей сыграют против краснодарской команды "Динамо-СШОР". "Динамо-СШОР" с девятью победами находится на второй строчке. Красноярская команда, у которой семь побед, идёт седьмой.

Тюменки удачно провели предыдущий тур чемпионата. В Челябинске они добились четырёх побед в четырёх матчах. Это позволило сибирячкам подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице. В их активе — пять побед.