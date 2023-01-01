Молодого тоболяка обвиняют в смерти мужчины

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

18-летнего жителя Тобольска обвиняют в причинении смертельных ножевых ранений мужчине. Уголовное дело расследуется, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Около пяти часов 1 января 2023 года между двумя отдыхавшими в кафе в Тобольске компаниями возник конфликт из-за малозначительного повода, который перерос в драку. На улице 18-летний юноша не менее двух раз ударил мужчину 1994 года рождения в живот и лицо. Несмотря на усилия врачей раненый скончался в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначен комплекс экспертиз, допрошены свидетели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.