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Молодого тоболяка обвиняют в смерти мужчины

Происшествия, 11:51 11 января 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

18-летнего жителя Тобольска обвиняют в причинении смертельных ножевых ранений мужчине. Уголовное дело расследуется, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Около пяти часов 1 января 2023 года между двумя отдыхавшими в кафе в Тобольске компаниями возник конфликт из-за малозначительного повода, который перерос в драку. На улице 18-летний юноша не менее двух раз ударил мужчину 1994 года рождения в живот и лицо. Несмотря на усилия врачей раненый скончался в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначен комплекс экспертиз, допрошены свидетели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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