Около 800 подарков получили дети и пенсионеры от тюменской "Елки желаний"

Около 800 подарков для детей из малоимущих семей и одиноких пенсионеров было собрано в рамках тюменской акции "Елка желаний-2022-2023". Всего на акцию было подано 1 тыс. 300 заявок.

Об этом сообщила руководитель проекта по Тюменской области Галина Валуева, подводя итоги проекта на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"У нас примерно одинаковые цифры из года в год, но в этот раз закрыто больше заявок – около 60 процентов. Если учитывать, что основную массу подарков развезли 30 декабря, то у родителей была возможность что-то самостоятельно докупить. Что касается сургутских волшебников, то они полностью исполнили желания детей, закупив все 735 подарков. В Тобольске также на все 120 заявок от ребят вручены подарки", – пояснила она.

Исполнить новогодние желания мог каждый желающий, взяв открытку с просьбой с елки, установленной в торговых центрах города. Как отмечает руководитель общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Тенегина, среди желаний у детей - тюбинги, машинки на радиоуправлении, электроника, в частности наушники и портативные аккумуляторы, спортивный инвентарь, алмазная мозаика и многое другое. "При этом мы сейчас требуем, чтобы письма были написаны детьми, если они сами, конечно, умеют писать. Чтобы это было желание ребенка, а не его родителей", - добавила Елена Тенегина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Была у нас трогательная открытка. Мальчик сказал, что ему нужна копилка, чтобы копить денежки на красивое платья для мамы", – поделилась Галина Валуева.

Пенсионерам, кто сам может сходить в магазины, чаще всего дарили сертификаты. По словам организаторов, пожилые люди были довольны и сами знали, что им приобрести.

Дарили в этом году и дорогие подарки – ноутбуки, велосипеды, телевизоры, микроволновки.

"У нас есть мальчик, который три года подряд ждал велосипед. Все думали дорого и никак не купить, но, тем не менее, открытку всегда вывешивали и в этот раз его мечта исполнилась. Он такой счастливый был", – сказала руководитель проекта.

Также она поделилась статистикой. По ее данным, чаще всего подарки покупают женщины, но в этот раз было много дарителей-мужчин. Они присоединялись к акции в конце декабря и привозили презенты сразу на семьи.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кроме этого каждый год руководители проекта отправляют подарки, собранные благотворителями в детском мире в ТРЦ "Матрешка", в деревни. "Что за целый год накупили клиенты магазина, то мы отправляем селянам. Это обычно какие-то мелкие подарочки, но детям приятно, потому что в деревне жить тяжело", - отметила Галина Валуева.

В следующий раз "Елку желаний" организаторы планируют запустить 15 ноября вместо 1 декабря. Это связано с тем, что многие делают заказы на маркетплейсах, но из-за предновогоднего ажиотажа доставки задерживаются.

"Буквально недавно позвонили и сказали, что принесли еще товары. Так что в ближайшее время продолжим разносить и дарить подарки детям", - подчеркнула Галина Валуева.

Виктория Макарова