Евгений Заболотный: прокуратура Тюмени и городская дума находятся в постоянном диалоге

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Быть на страже закона сотрудникам прокуратуры помогают высочайший профессионализм, ответственность, честность и бескомпромиссность. Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный рассказал, поздравляя работников прокуратуры города и ветеранов ведомства с профессиональным праздником 12 января.

"Как гарант правовой стабильности вы защищаете законные интересы граждан", - считает Евгений Заболотный. По его словам, прокуратура Тюмени и Тюменская городская дума находятся в постоянном диалоге.

"Совместная работа в правотворческой сфере позволяет успешно решать задачи для развития и процветания областной столицы, - считает председатель гордумы. Он добавил также, что современное поколение сотрудников прокуратуры остается верным долгу и присяге, бережно хранит и приумножает традиции, заложенные ветеранами.

"Пусть ваши знания, опыт, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственности, обеспечению верховенства права и закона, продолжайте оставаться образцом служения государству и обществу", - сказал Евгений Заболотный.

Напомним, что День работника прокуратуры РФ введен с 1996 года указом президента от 29 декабря 1995 года "Об установлении дня работника прокуратуры РФ".

Николай Ступников