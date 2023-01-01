Шоколад с рисунком школьницы из Тюменской области доставили бойцам СВО

| Фото: из Telegram-канала "Молодежь ДНР" | Фото: из Telegram-канала "Молодежь ДНР"

Передача сладких подарков и писем военнослужащим прошла в Луганской и Донецкой народных республиках. Эскизы для уникальной коллекции шоколада собрали во время конкурса детских работ "Мы рядом". Обертку украсила и работа школьницы из Тюменской области, сообщает "Движение первых".

"Встреча состоялась на Рождество. Она прошла в теплой и домашней атмосфере, была наполнена добротой. Бойцы, которые сейчас участвуют в СВО, были рады встретить активистов "Движения первых" в этот светлый праздник. Им было приятно получить письма от детей всей страны с добрыми пожеланиями и словами благодарности, а также сладкие подарки с рисунками детей. Сказали, что сладкое любят, но много не едят. Пообещали, что разделят шоколадки поровну, достанется всем", – рассказал председатель регионального отделения "Движения первых" ЛНР Руял Алиев.

| Фото: из Telegram-канала "Молодежь ДНР" | Фото: из Telegram-канала "Молодежь ДНР"

Конкурс детских работ "Мы рядом" в 2022 году запустили участники Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Идеи для лимитированной коллекции шоколада от фабрики "Красный октябрь" собирали около месяца. За это время прислали около двух тыс. вариантов, но для печати отобрали только шесть.

Среди соавторов – Константин Жуков из Кемеровской области, изобразивший игрушечного медвежонка на фоне триколора и надписи "Долг. Честь. Родина". У Елизаветы Морозовой из Тюменской области главный герой – волк, а у Дианы Александровой получился целый сюжет, в котором российский военнослужащий, с честью выполнивший свой долг, возвращается домой солнечным днем. Ребята уверены: их рисунок – это тоже часть подарка, который напомнит бойцам о семье, о том, что их ждут и в них верят.